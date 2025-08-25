 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Intel : l'Etat américain va posséder près de 10% du capital
information fournie par AOF 25/08/2025 à 14:27

(AOF) - L'action Intel, est encore attendue en hausse après avoir progressé de 5,5% vendredi. Le fabricant de microprocesseurs avait annoncé dans la soirée que l'Etat américain allait acheter pour près de 8,9 milliards de dollars de titres Intel, soit 433,3 millions d'actions. Cette participation sera financée par les 5,7 milliards de dollars restants des subventions précédemment accordées, mais non encore versées, à Intel dans le cadre de la loi américaine CHIPS and Science Act et par les 3,2 milliards de dollars accordés à l'entreprise dans le cadre du programme Secure Enclave.

" Cet investissement de 8,9 milliards de dollars s'ajoute aux 2,2 milliards de dollars de subventions CHIPS qu'Intel a reçues à ce jour, ce qui porte l'investissement total à 11,1 milliards de dollars. " ajoute la société.

Intel précise que l'investissement du gouvernement " sera une participation passive, sans représentation au conseil d'administration ni autres droits de gouvernance ou d'information ". Le gouvernement accepte également de voter avec le conseil d'administration de la société sur les questions nécessitant l'approbation des actionnaires, à quelques exceptions près.

Le gouvernement recevra un bon de souscription d'une durée de cinq ans, au prix de 20 dollars par action, pour 5 % supplémentaires d'actions ordinaires d'Intel, qui ne pourra être exercé que si Intel cesse de détenir au moins 51 % de l'activité de fonderie.

Valeurs associées

INTEL
24,9850 USD NASDAQ +0,75%
