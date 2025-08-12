 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Intel grimpe après la rencontre de son directeur général avec Trump
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 11:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions du fabricant de puces Intel INTC.O augmentent de 3,3 % à 21,3 $ avant le marché ** Le président américain Donald Trump a déclaré avoir rencontré le directeur général d'Intel Lip-Bu Tan lundi, faisant l'éloge de Tan et qualifiant la réunion de "très intéressante" ** La semaine dernière, Trump avait exigé la démission immédiate de Tan, le qualifiant de "très conflictuelle" en raison de ses liens avec des entreprises chinoises ** Les investisseurs ont noté que la demande de démission de Tan par Trump ne ferait que détourner le directeur général du redressement du fabricant de puces en difficulté

** Les actions d'INTC ont bondi de 8,3 % lundi, mais ont clôturé en hausse de 3,5 %

** À la dernière clôture, INTC a progressé de 2,9 % depuis le début de l'année, à la traîne de la hausse de 13,9 % de l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX .

