Intel est en pourparlers pour acquérir la start-up SambaNova spécialisée dans les puces d'IA, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de puces Intel INTC.O est en pourparlers pour acquérir le fabricant de processeurs d'intelligence artificielle SambaNova, a rapporté Bloomberg News jeudi.