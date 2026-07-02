Intel en hausse ; HSBC relève son objectif de cours à son plus haut niveau sur le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juillet - ** Le titre INTC.O du fabricant de puces Intel progresse de 2,6 % à 130,29 dollars (XX,XX euros)

** HSBC relève son objectif de cours de 100 dollars (XX,XX euros) à 200 dollars (XX,XX euros), soit le plus haut niveau du marché, ce qui implique un potentiel de hausse de 57,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que l’entreprise est “bien placée pour générer une hausse des livraisons de processeurs pour serveurs en 2026/27, grâce à la réaffectation de ses capacités de fonderie internes”

** HSBC note qu’INTC s’impose comme la principale alternative à TSMC 2330.TW , étant donné que la capacité supplémentaire en 3 nm du fabricant de puces taïwanais ne sera opérationnelle “qu’au second semestre 2027”

** La note moyenne de 39 analystes est “conserver”; leur objectif de cours médian est de 90 dollars (XX,XX euros) – données compilées par LSEG

** Le cours de l’action INTC a plus que triplé cette année