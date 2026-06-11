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Intel en hausse ; BofA relève sa recommandation à « acheter »
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 17:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du symbole de pourcentage au quatrième point)

11 juin - ** Les actions d'Intel INTC.O , fabricant de puces, progressent de 5,4 % à 112,77 dollars

** BofA Global Research annonce qu'il relève deux fois la note d'INTC, la faisant passer de « sous-performance » à « achat », estimant que la société est mieux placée pour faire face aux contraintes du secteur dans la fabrication de puces de pointe

** INTC devrait bénéficier de la demande croissante pour les « processeurs agents », qui représentent un marché bien plus vaste – selon la société de courtage

** BofA relève également son objectif de cours pour INTC de 96 $ à 135 $, ce qui représente une hausse d'environ 26 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** INTC devrait lever davantage de capitaux par le biais d'émissions d'actions afin de financer son ambitieuse stratégie d'expansion de ses activités de fonderie et de redressement, selon le groupe de recherche sur les semi-conducteurs SemiAnalysis

** “Les capitaux propres sont désormais la source de financement la moins coûteuse pour Intel” – SemiAnalysis

** À la dernière clôture, le titre avait presque triplé depuis le début de l'année

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