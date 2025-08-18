Intel en baisse suite à l'annonce d'une prise de participation de 10 % par l'administration Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions d'Intel INTC.O en baisse de 4,5 % à 23,45 $

** L'administration Trump serait en train de discuter d'une prise de participation de 10 % dans Intel, rapporte Bloomberg News

** Le président Trump a demandé la démission du directeur général Lip-Bu Tan au début du mois

** La Maison Blanche et Intel n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** En incluant les mouvements de lundi, l'action a augmenté de ~19 % cette année