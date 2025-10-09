Intel en baisse ; le fabricant de puces dévoile les principaux détails de son prochain processeur Panther Lake pour ordinateurs portables

9 octobre - ** Les actions d'Intel INTC.O ont baissé de 0,4 % à 37,27 $ dans les échanges volatils du matin

** Le fabricant de puces dévoile les principaux détails de son prochain processeur Panther Lake pour ordinateur portable , la première puce construite sur son processus de production 18A de nouvelle génération

** INTC a déclaré que les processeurs graphiques et centraux intégrés dans Panther Lake offrent des performances 50 % plus rapides que la génération précédente de puces, Lunar Lake, qui était en grande partie fabriquée par son rival Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW .

** Le processus 18A comprend une nouvelle conception de transistors et une méthode pour fournir de l'énergie à la puce de manière plus efficace

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé de 87 % cette année