Intel devrait lancer la prochaine génération de puces pour PC au CES de Las Vegas

Intel INTC.O s'apprête à lancer Panther Lake, sa nouvelle puce d'intelligence artificielle pour ordinateurs portables, lundi au salon CES de Las Vegas , alors que la société cherche à rassurer les investisseurs sur le premier produit fabriqué à l'aide de son processus de fabrication de nouvelle génération appelé 18A.

Jim Johnson, vice-président senior et directeur général du groupe PC d'Intel, devrait donner des détails sur la puce lors d'une présentation qui débutera à 18 heures EST (2300 GMT). Les nouvelles puces se caractérisent par une nouvelle conception des transistors et une nouvelle façon d'alimenter la puce en énergie.

Les puces Lunar Lake de la génération précédente d'Intel étaient en grande partie fabriquées par TSMC 2330.TW . Les enjeux pour Intel sont importants - la société fabrique son premier produit à grand volume avec 18A, et espère récupérer la part de marché qu'elle a perdue face à Advanced Micro Devices

AMD.O . La société a déclaré en octobre que les processeurs graphiques et centraux intégrés dans Panther Lake offraient des performances 50 % supérieures à celles de la génération précédente de puces, Lunar Lake. Intel a eu des difficultés avec le rendement , ou le nombre de bonnes puces par tranche de silicium, pour les processeurs Panther Lake, a rapporté Reuters l'année dernière. Les dirigeants d'Intel ont déclaré que les rendements s'amélioraient chaque mois et qu'ils ouvriraient la voie au lancement de ces processeurs cette année.

Pour sa part, AMD prévoit de prononcer un discours liminaire au CES à 21h30 EST (0230 GMT le mardi). La directrice générale Lisa Su présentera probablement de nouvelles générations de puces pour PC destinées à l'intelligence artificielle et au graphisme. AMD a annoncé un accord de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI pour ses puces MI400 de nouvelle génération, dont certaines devraient être déployées cette année. L'accord avec le fabricant de ChatGPT devrait générer des dizaines de milliards de dollars de revenus pour le concepteur de puces. Le directeur général de Nvidia NVDA.O , leader dans le domaine des puces d'intelligence artificielle, Jensen Huang, s'exprimera également lundi au CES.