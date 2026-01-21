 Aller au contenu principal
Intel bondit ; Bernstein relève l'objectif de cours avant les résultats
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 16:01

21 janvier - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O augmentent de ~7% pour atteindre un plus haut de plus de trois ans à $51,90

** Bernstein augmente le PT de $35 à $36, ce qui représente une baisse de 25,9% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Relève ses hypothèses concernant le marché des serveurs, mais abaisse ses hypothèses concernant les PC pour l'avenir

** INTC devrait publier ses résultats trimestriels jeudi

** La note moyenne de 46 analystes est "hold"; le PT médian est de $23 - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a gagné 84 %

