Intel bondit ; Bernstein relève l'objectif de cours avant les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 janvier - ** Les actions du fabricant de puces Intel
INTC.O augmentent de ~7% pour atteindre un plus haut de plus de trois ans à $51,90
** Bernstein augmente le PT de $35 à $36, ce qui représente une baisse de 25,9% par rapport à la dernière clôture de l'action
** Relève ses hypothèses concernant le marché des serveurs, mais abaisse ses hypothèses concernant les PC pour l'avenir
** INTC devrait publier ses résultats trimestriels jeudi
** La note moyenne de 46 analystes est "hold"; le PT médian est de $23 - données compilées par LSEG
** En 2025, l'action a gagné 84 %
