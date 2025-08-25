Intel augmente alors que les États-Unis s'apprêtent à prendre une participation de 9,9 % dans le capital de la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O augmentent de 2,1 % à 25,32 $ dans les échanges de pré-marché alors que le gouvernement américain va prendre une participation dans la société

** Le président Trump a déclaré vendredi que les États-Unis prendraient une participation de 9,9 % dans la société pour 8,9 milliards de dollars, soit 20,47 dollars par action, ce qui représente une réduction par rapport à la clôture de vendredi à 24,80 dollars

** L'accord permet de convertir les subventions gouvernementales en actions; 5,7 milliards de dollars en subventions CHIPS Act de l'ère Biden et 3,2 milliards de dollars pour le programme Secure Enclave

** L'accord garantit qu'INTC recevra environ 10 milliards de dollars pour construire/agrandir les usines américaines

** Le mouvement soulève des inquiétudes quant à l'intervention de Trump dans l'Amérique des entreprises; Trump a précédemment exhorté le directeur général Lip-Bu Tan à démissionner au sujet des liens avec la Chine

** Le fabricant de puces en difficulté a enregistré une perte annuelle de 18,8 milliards de dollars en 2024, la première depuis 1986

** Avant l'accord avec les États-Unis, le japonais SoftBank

9984.T a accepté de prendre une participation de 2 milliards de dollars dans INTC en début de semaine dernière

** Une majorité de courtiers évalue le titre à "hold"; leur PT médian est de 22 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 23,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 11,3 % de l'indice Nasdaq .IXIC .