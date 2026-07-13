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Intel annonce un investissement de 5.7 milliards de dollars en Irlande, axé sur l'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un investissement qui permettra de créer plusieurs centaines d'emplois sur le site irlandais

* La majeure partie de l'investissement sera déployée d'ici fin 2027

(Ajout de détails et de citations tout au long du texte) par Padraic Halpin

Intel INTC.O a lancé un programme d'investissement de 5 milliards d'euros (5.7 milliards de dollars) destiné à moderniser son site irlandais et à accroître sa production européenne afin de répondre à la demande mondiale croissante en matière d'intelligence artificielle et de calcul haute performance, a annoncé lundi le fabricant américain de puces. Intel a précisé que cette initiative permettrait de moderniser et d’optimiser la capacité de son site de Leixlip, situé près de Dublin, qui produit des plaquettes de silicium Intel 3. Selon l’entreprise, il s’agit de l’usine de fabrication de semi-conducteurs la plus avancée de ce type en Europe.

Cela permettra également de relier ce site aux autres usines du campus, qui constitue la base de production européenne d’Intel, ainsi que de faire progresser la recherche et le développement et de former le personnel, a déclaré Naga Chandrasekaran, vice-président exécutif d’Intel Foundry.

Intel est l’une des multinationales phares de l’économie irlandaise, fortement axée sur les investissements étrangers. Depuis 1989, l’entreprise a déjà investi 30 milliards d’euros dans le pays, dont plus de la moitié a été consacrée, entre 2019 et 2023 , à l’usine de fabrication qui a permis de doubler la capacité disponible en Irlande.

Les équipements de fabrication de pointe qu’Intel a commencé à installer permettront de produire les processeurs Intel Xeon 6 ainsi que la prochaine génération d’Intel Xeon, basés sur le procédé de fabrication Intel 3 du groupe, a indiqué la société.

“La demande en serveurs et en IA entraîne une augmentation significative des besoins en plaquettes Intel 3”, a déclaré M. Chandrasekaran aux journalistes. M. Chandrasekaran a précisé que cet investissement permettrait de créer “plusieurs centaines” d’emplois supplémentaires, qui viendront s’ajouter aux 4.900 personnes déjà employées par Intel en Irlande.

La majeure partie de cet investissement sera réalisée d’ici fin 2027 et représente environ 30 % des dépenses d’investissement prévues par Intel pour 2026, qui s’élèvent à 17 milliards de dollars, a-t-il ajouté.

L’Irlande est extrêmement dépendante des recettes fiscales et des emplois générés par des multinationales étrangères telles qu’Intel. Les entreprises à capitaux étrangers ont presque doublé leurs effectifs en Irlande au cours de la dernière décennie, représentant désormais 11 % de l’ensemble du marché du travail.

Le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, a déclaré que le dernier investissement d’Intel constituait un puissant vote de confiance envers l’Irlande et sa position en tant que pôle d’industrie de pointe.

(1 dollar = 0,8750 euro)

IA: Intelligence artificielle

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