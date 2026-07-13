Intel annonce un investissement de 5,7 milliards de dollars dans son pôle de production irlandais

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Intel INTC.O a lancé un programme d'investissement de 5 milliards d'euros (5,7 milliards de dollars) sur son site irlandais afin d'accroître sa capacité de production en Europe et de répondre à la demande mondiale croissante en matière d'intelligence artificielle et de calcul haute performance, a annoncé lundi le fabricant américain de puces.

Intel a précisé que cette initiative permettrait d’optimiser la capacité de son site de production européen situé à Leixlip, près de Dublin, en augmentant le volume de production actuel, en développant les activités de recherche et développement et en exploitant pleinement la capacité des salles blanches existantes.

Intel est l’une des multinationales phares de l’économie irlandaise, fortement axée sur les investissements étrangers. L’entreprise a déjà investi 30 milliards d’euros dans le pays depuis 1989, dont plus de la moitié a été dépensée entre 2019 et 2023 afin de doubler la capacité de l’usine et de produire les technologies de fabrication les plus avancées de la société.

Le fabricant de puces, qui emploie 4 900 personnes en Irlande, a indiqué que son dernier programme d’investissements sur le site de Leixlip avait débuté en début d’année.

Cet investissement permettra de moderniser les installations de fabrication existantes et d’installer des équipements de production de pointe afin de produire les processeurs Intel Xeon 6 et la prochaine génération d’Intel Xeon, basés sur le procédé de fabrication Intel 3 du groupe, a précisé l’entreprise.

“Nous ne nous contentons pas d’augmenter la production de produits essentiels, nous veillons à ce que l’Irlande reste à l’avant-garde des écosystèmes de fabrication les plus avancés au monde, tout en renforçant le rôle de la région dans le paysage technologique mondial,” a déclaré Naga Chandrasekaran, vice-président exécutif d’Intel Foundry, dans un communiqué.

(1 dollar = 0,8750 euro)