Du Brésil à la Floride, la fuite spectaculaire de Flavio Bolsonaro

L'avion qui transporte le sénateur Flavio Bolsonaro et sa famille, à Guayaquil, en Equateur, le 28 octobre 2026 ( AFP / MARCOS PIN )

Battu à la présidentielle au Brésil, le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro a réussi à rejoindre mercredi les États-Unis au terme d'une fuite rocambolesque, qui a tenu son pays en haleine pendant 24 heures.

Après avoir refusé de reconnaître sa défaite face au président de gauche Lula, il avait annoncé son intention de demander l'annulation du scrutin de dimanche.

Ciblé par la justice, il avait vu ses passeports annulés. Cela ne l'a pas empêché de quitter son pays, à la surprise de tous, y compris de ses alliés.

Retour sur ce périple, entre rebondissements et zones d'ombre.

La vidéo

Lundi, le fils de l'ancien président Jair Bolsonaro (2019-2022) publie une vidéo sans qu'il soit possible de déterminer où il se trouve.

Il y affirme que la justice lui a interdit de quitter le pays pour tenter de l'intimider, mais assure n'avoir jamais envisagé de partir et s'engage à prendre la tête de l'opposition.

Cette interdiction est liée à une enquête le visant pour blanchiment d'argent.

Le cortège vide

Mardi matin, le site d'information argentin Infobae évoque un possible départ du sénateur en avion depuis Puerto Iguazu, dans le nord-est de l'Argentine, ville fameuse pour être une porte d'entrée aux chutes d'Iguazu.

A Brasilia, dans la matinée, des journalistes, dont ceux de l'AFP, constatent le départ de trois voitures noires du domicile du sénateur, sans être en mesure de déterminer s'il se trouve à bord.

Selon des journalistes locaux, le cortège se disperse peu après. Le véhicule dans lequel voyage habituellement le fils Bolsonaro ne transporte aucun passager, constatent-ils ensuite lorsque le conducteur baisse la vitre.

Aucune trace

Alors que les spéculations vont bon train, une source policière confirme à l'AFP que les passeports brésiliens du sénateur, y compris ses passeports diplomatiques, ont été annulés après l'expiration du délai pour les remettre aux autorités.

Des médias américains, citant des sources anonymes, affirment qu'il est en route pour les États-Unis.

Au Brésil, mystère entier

Visiblement stupéfait, son directeur de campagne Rogerio Marinho affirme, à l'issue d'une réunion d'urgence de parlementaires de leur Parti libéral à Brasilia, n'avoir aucune nouvelle de leur chef de file.

L'ex-candidat à la présidence Flavio Bolsonaro, le 27 septembre 2026 à Goiania, au Brésil ( AFP / Sergio Lima )

Tôt mardi matin, "j'ai reçu un message de sa part, dans lequel il disait qu'il laisserait passer un peu de temps aujourd'hui et que nous discuterions ensuite. C'est le seul échange que nous avons eu", dit-il à la presse.

Passage de la frontière

Dans la nuit de mardi à mercredi, les services argentins de l'immigration révèlent que Flavio Bolsonaro, son épouse et leurs deux filles ont franchi la frontière.

Cette annonce intervient plus de douze heures après les premières informations faisant état de sa possible fuite.

Le sénateur est entré en Argentine "avec des documents de voyage valides et sans aucun empêchement légal", par le pont international Tancredo Neves, qui relie Foz do Iguaçu, au Brésil, à Puerto Iguazu.

Outre la nationalité brésilienne, Flavio Bolsonaro possède la nationalité italienne.

On ignore comment il a rejoint cette région depuis Brasilia, distante de plus de 1.500 kilomètres.

L'avion

Peu après, un avion privé Gulfstream G400 décolle de Puerto Iguazu à destination de Guayaquil, en Équateur, selon les services argentins de l'immigration.

Après une brève escale sur un aéroport désert pour se ravitailler en carburant, l'appareil redécolle, constatent des journalistes de l'AFP.

Le site FlightAware indique que sa destination est Miami.

Selon Flightradar, autre site de suivi des vols, quelque 927.000 internautes suivent son trajet.

Arrivée à destination

Près de douze heures après avoir franchi la frontière argentine, la famille Bolsonaro atterrit à l'aéroport d'Opa-Locka, en Floride.

Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro arrive à l'aéroport d’Opa-Locka, près de Miami, le 28 octobre 2026 ( AFP / Ricardo ARDUENGO )

L'ancien candidat à la présidence descend de l'avion vêtu d'une chemisette noire et portant un sac à dos.

Quelques minutes plus tard, la famille monte à bord d'un véhicule et quitte les lieux pour une destination inconnue.