Integral Ad Science progresse après le rachat de l'entreprise par Novacap pour un montant de 1,9 milliard de dollars

24 septembre - ** Les actions de la société de vérification des publicités numériques Integral Ad Science

IAS.O augmentent de plus de 20 % à 10,2 $ avant la mise sur le marché

** La société de capital-investissement Novacap va acheter la société, ce qui valorise IAS à environ 1,9 milliard de dollars

** Novacap achètera toutes les actions en circulation d'IAS pour 10,30 $ par action en espèces, soit une prime de 22 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'opération devrait être conclue avant la fin de 2025

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 19 % depuis le début de l'année