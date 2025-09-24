Integral Ad Science progresse après le rachat de l'entreprise par Novacap pour un montant de 1,9 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 septembre - ** Les actions de la société de vérification des publicités numériques Integral Ad Science
IAS.O augmentent de plus de 20 % à 10,2 $ avant la mise sur le marché
** La société de capital-investissement Novacap va acheter la société, ce qui valorise IAS à environ 1,9 milliard de dollars
** Novacap achètera toutes les actions en circulation d'IAS pour 10,30 $ par action en espèces, soit une prime de 22 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** L'opération devrait être conclue avant la fin de 2025
** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 19 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer