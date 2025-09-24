 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Integral Ad Science progresse après le rachat de l'entreprise par Novacap pour un montant de 1,9 milliard de dollars
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 14:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de la société de vérification des publicités numériques Integral Ad Science

IAS.O augmentent de plus de 20 % à 10,2 $ avant la mise sur le marché

** La société de capital-investissement Novacap va acheter la société, ce qui valorise IAS à environ 1,9 milliard de dollars

** Novacap achètera toutes les actions en circulation d'IAS pour 10,30 $ par action en espèces, soit une prime de 22 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'opération devrait être conclue avant la fin de 2025

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 19 % depuis le début de l'année

