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IntegraGen va demander sa mise en redressement judiciaire
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 18:30

Le spécialiste de la génomique appliquée au cancer et aux maladies génétiques rares a annoncé envisager la conversion de sa procédure de sauvegarde en redressement judiciaire afin de poursuivre son activité et son recentrage stratégique vers les études cliniques biopharma et les services de génomique à forte valeur ajoutée.

IntegraGen explique que, malgré des perspectives commerciales jugées encourageantes, les délais de conversion des opportunités en revenus restent incompatibles avec ses contraintes de trésorerie à court terme.

La demande pourrait être examinée par le Tribunal de commerce d'Évry lors d'une audience prévue le 1er juin 2026. IntegraGen précise que cette évolution du cadre procédural viserait à préserver la continuité de l'activité et à faciliter la recherche de partenaires industriels, d'investisseurs ou de repreneurs.

La société souligne que son activité se poursuit actuellement normalement et que les équipes restent mobilisées sur les projets en cours.

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