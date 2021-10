IntegraGen - Résultats du 1er semestre 2021

• Croissance du chiffre d’affaires portée par les activités de séquençage et investissements stratégiques dans les vecteurs de croissance.

• Perspectives de croissance confirmées pour 2021 soutenues par les synergies liées à l’intégration au sein du groupe OncoDNA.





ÉVRY, FRANCE, VENDREDI 8 OCTOBRE 2021, 7H30 - IntegraGen (FR0010908723 – ALINT –Éligible PEA PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses pertinentes et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés et membre du Groupe OncoDNA, annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2021, les comptes ayant été arrêtés par le Conseil d'administration du 7 octobre 2021.