IntegraGen a obtenu une procédure de sauvegarde
information fournie par AOF 07/10/2025 à 08:50

(AOF) - IntegraGen a annoncé avoir sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de commerce d’Évry. Cette décision s’inscrit dans le cadre des difficultés conjoncturelles auxquelles la société spécialisée dans la génomique du cancer est confrontée, notamment la baisse significative des commandes des clients académiques qui entraîne une baisse de revenus de la plateforme de séquençage d’Évry de près de 40 % par rapport à la même période en 2024.

Avec la procédure de sauvegarde, IntegraGen va pouvoir geler le passif existant, élaborer un plan de sauvegarde destiné à assurer la pérennité de son activité et préserver l'emploi et honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires opérationnels et financiers.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

INTEGRAGEN
0,1640 EUR Euronext Paris +7,19%
