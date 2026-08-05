Insulet revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires en raison du ralentissement des ventes de pompes à insuline aux États-Unis ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des chiffres, ajout des commentaires de la direction aux points 1, 2, 4 et 6) par Kunal Das

Insulet PODD.O a revu à la baisse mercredi ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d’affaires, invoquant un second semestre 2026 plus morose, notamment pour les ventes aux États-Unis de ses pompes à insuline Omnipod, ce qui a entraîné une chute de près de 21 % du cours de l’action de la société.

* Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes, la directrice générale Ashley McEvoy a déclaré qu’Insulet avait constaté un taux de fidélisation plus faible que prévu et une utilisation légèrement en baisse chez les clients atteints de diabète de type 2, la plupart des difficultés survenant au cours des 90 premiers jours d’utilisation de l’Omnipod.

* “Nous aurions dû anticiper plus tôt certaines de ces tendances liées au diabète de type 2 et mieux adapter notre modèle commercial et notre service client aux besoins de cette clientèle très importante”, a déclaré Mme McEvoy.

* Le fabricant de dispositifs médicaux table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires de 20 % à 22 % pour 2026, contre une prévision antérieure de 21 % à 23 %.

* La directrice financière, Flavia Pease, a ajouté que ces prévisions révisées tablent sur la poursuite des tendances à la baisse en matière de fidélisation et d’utilisation au cours du second semestre.

* Insulet a revu à la baisse ses prévisions de croissance des ventes de l’Omnipod aux États-Unis, les ramenant de 20 % à 22 % à une fourchette comprise entre 17 % et 19 %, tout en relevant ses prévisions internationales de 26 % à 28 % à une fourchette comprise entre 30 % et 32 %.

* Mme McEvoy a déclaré que le problème n’était pas lié à la concurrence, à la tarification ou aux médicaments à base de GLP-1, mais à la capacité d’Insulet à accompagner les personnes atteintes de diabète de type 2 au cours de leurs 90 premiers jours d’utilisation du dispositif.

* “Compte tenu du ralentissement observé au second semestre, et en supposant que ce trimestre n’ait pas non plus enregistré un nombre record de nouveaux patients, cela va attiser les craintes des investisseurs quant à une croissance aux États-Unis qui pourrait s’établir autour de 10 %, voire moins, en 2027”, a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.

* Le chiffre d’affaires trimestriel d’Omnipod a progressé de 24,6 % pour atteindre 795,9 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), les ventes aux États-Unis ayant augmenté de 20,1 % pour s’établir à 544,1 millions de dollars (XX,XX millions d'euros).

* Insulet a affiché au deuxième trimestre un bénéfice ajusté de 1,66 dollar (XX,XX euro) par action, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 1,45 dollar (XX,XX euro), selon les données compilées par LSEG.