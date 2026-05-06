 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Insulet relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé ses objectifs trimestriels grâce à une forte demande de pompes à insuline
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Insulet PODD.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce à la forte demande pour ses pompes à insuline sans tubulure qui éliminent le besoin d'injections quotidiennes.

L'action du fabricant de dispositifs médicaux a progressé de plus de 7% en pré-ouverture.

Voici les résultats:

* Les ventes d'Insulet ont bondi après que son système d'administration d'insuline Omnipod 5, un patch cutané portable, a obtenu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour le diabète de type 1 et de type 2.

* "Nous avons bien démarré l'année, avec une dynamique de croissance soutenue et une forte progression de la marge d'exploitation au premier trimestre", a déclaré la directrice générale Ashley McEvoy dans un communiqué.

* La semaine dernière, Dexcom DXCM.O , un concurrent plus important d'Insulet, a également dépassé les estimations de Wall Street pour ses résultats trimestriels, grâce à la forte demande pour ses glucomètres en continu.

* Les ventes des dispositifs Omnipod d'Insulet ont atteint 758,4 millions de dollars au cours du trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 728,2 millions de dollars selon les données compilées par LSEG.

* Sur une base ajustée, Insulet a réalisé un bénéfice de 1,42 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations de 1,20 dollar.

* Le chiffre d'affaires total a bondi de 33,9% pour atteindre 761,7 millions de dollars, contre des estimations de 728,36 millions de dollars.

* Le fabricant de dispositifs médicaux prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2026 comprise entre 21% et 23% à taux de change constant, contre une projection antérieure de 20% à 22% à taux de change constant.

Valeurs associées

DEXCOM
59,4800 USD NASDAQ -0,93%
INSULET
167,5300 USD NASDAQ -2,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank