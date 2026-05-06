Insulet relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé ses objectifs trimestriels grâce à une forte demande de pompes à insuline

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Insulet PODD.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce à la forte demande pour ses pompes à insuline sans tubulure qui éliminent le besoin d'injections quotidiennes.

L'action du fabricant de dispositifs médicaux a progressé de plus de 7% en pré-ouverture.

Voici les résultats:

* Les ventes d'Insulet ont bondi après que son système d'administration d'insuline Omnipod 5, un patch cutané portable, a obtenu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour le diabète de type 1 et de type 2.

* "Nous avons bien démarré l'année, avec une dynamique de croissance soutenue et une forte progression de la marge d'exploitation au premier trimestre", a déclaré la directrice générale Ashley McEvoy dans un communiqué.

* La semaine dernière, Dexcom DXCM.O , un concurrent plus important d'Insulet, a également dépassé les estimations de Wall Street pour ses résultats trimestriels, grâce à la forte demande pour ses glucomètres en continu.

* Les ventes des dispositifs Omnipod d'Insulet ont atteint 758,4 millions de dollars au cours du trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 728,2 millions de dollars selon les données compilées par LSEG.

* Sur une base ajustée, Insulet a réalisé un bénéfice de 1,42 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations de 1,20 dollar.

* Le chiffre d'affaires total a bondi de 33,9% pour atteindre 761,7 millions de dollars, contre des estimations de 728,36 millions de dollars.

* Le fabricant de dispositifs médicaux prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2026 comprise entre 21% et 23% à taux de change constant, contre une projection antérieure de 20% à 22% à taux de change constant.