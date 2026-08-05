Insulet recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Insulet PODD.O recule de 12,2% à 146,4 dollars en pré-ouverture

** La société revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026, les situant désormais entre 20% et 22%, contre une fourchette comprise entre 21% et 23% précédemment

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,66 dollar au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 1,45 dollar – données LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 801,7 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 787,2 millions de dollars – données LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 41,3% depuis le début de l'année