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Insulet en baisse après avoir signalé un défaut sur certains pods d'insuline
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

27 mai - ** Les actions du fabricant de dispositifs médicaux Insulet PODD.O chutent de 7,8 % à 141,72 $

** La société a annoncé mardi soir qu'elle procédait à un rappel volontaire de certains pods de pompes à insuline après avoir identifié un problème de fabrication

** La société a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de perturbations dans l'approvisionnement et estimait les coûts liés à cette opération à 50 millions de dollars cette année

** Cette mesure concerne des lots spécifiques de ses gammes de produits Omnipod, représentant environ 8,5 % de la production mondiale de pods en 2025

** La société de courtage BTIG abaisse son objectif de cours de 260 $ à 235 $, estimant que "ce multiple réduit reflète le sentiment négatif persistant des investisseurs et ce que nous percevons comme un risque d'atteinte à la réputation ou de surveillance réglementaire accrue suite à ce deuxième rappel volontaire"

** "Bien que le problème semble maîtrisé, nous ne serions pas surpris que cela soulève des questions plus larges concernant la fonction qualité de PODD" - Barclays

**En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action a perdu 45,9 % depuis le début de l'année

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