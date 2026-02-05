Instagram se rétablit après une brève panne qui a perturbé les utilisateurs américains

Instagram de Meta Platforms META.O a rebondi après une brève panne qui a affecté plus de 10 000 utilisateurs aux États-Unis mercredi, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

Selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant les rapports d'état d'un certain nombre de sources, 10 108 personnes ont signalé des problèmes sur la plateforme de médias sociaux à 20 h 30 (heure de l'Est).

Meta n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Le nombre d'incidents a toutefois fortement diminué une heure plus tard.