Instagram en panne pour plus de 10 000 utilisateurs américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Instagram de Meta Platforms META.O a été indisponible pour plus de 10 000 utilisateurs aux États-Unis mercredi, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

Selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant les rapports d'état d'un certain nombre de sources, 10 108 personnes ont signalé des problèmes avec la plateforme de médias sociaux à 20 h 30 (heure de l'Est).