Instacart bondit après avoir annoncé un premier trimestre en hausse, grâce à l'épicerie en ligne et à la demande de publicité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de la société de livraison de produits alimentaires en ligne Instacart CART.O , anciennement connue sous le nom de Maplebear, augmentent de ~14% à 37,95 $ après la cloche ** La société prévoit pour le trimestre en cours une valeur de transaction brute (GTV) et un bénéfice de base supérieurs aux attentes

** La société dépasse également les estimations pour le quatrième trimestre, aidée par une forte demande pour les produits essentiels sur sa plateforme de livraison en ligne et par une augmentation des revenus publicitaires

** La valeur brute des transactions du premier trimestre devrait se situer entre 10,13 et 10,28 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 9,95 milliards de dollars (données compilées par LSEG)

** L'Ebitda ajusté pour le trimestre en cours devrait se situer entre 280 et 290 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 279,5 millions de dollars

** Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires brut augmente de 14 % pour atteindre 9,85 milliards de dollars, dépassant les estimations de 9,5 milliards de dollars

** Bénéfice trimestriel ajusté de 303 millions de dollars, supérieur aux estimations de 292,2 millions de dollars

** L'action a augmenté de 8,5 % en 2025