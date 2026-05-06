Instacart anticipe une valeur brute des transactions trimestrielle supérieure aux estimations grâce à une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Neil J Kanatt

Instacart CART.O a annoncé mercredi une prévision de valeur brute des transactions pour le deuxième trimestre largement supérieure aux attentes de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses services de livraison de courses en ligne.

La société, anciennement connue sous le nom de Maplebear, a déclaré avoir constaté une demande soutenue tant de la part des consommateurs soucieux de leur budget que des ménages à revenus élevés à la recherche de produits de première nécessité moins chers et d'une livraison rapide et pratique.

Instacart « constate une bonne santé chez les consommateurs » et n'a observé aucun « changement significatif » dans les habitudes de consommation jusqu'à présent, malgré l'incertitude macroéconomique, notamment les conflits géopolitiques, a déclaré le directeur général Chris Rogers à Reuters.

« Des facteurs tels que la hausse des prix du pétrole peuvent se répercuter sur l’ensemble du système, qu’il s’agisse des transports, de l’emballage ou, à terme, du coût des denrées alimentaires », a déclaré M. Rogers, ajoutant que cela justifiait l’accent mis par la société sur l’accessibilité financière.

Pour le trimestre en cours, Instacart prévoit que la valeur brute des transactions — un indicateur clé qui reflète la valeur des produits vendus sur la base des prix affichés sur sa plateforme — se situera entre 10,10 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars et 10,25 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 10,07 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement compris entre 290 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars et 300 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, ce qui correspond globalement à l'estimation moyenne des analystes de 298,8 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars.

La valeur brute des transactions au premier trimestre a augmenté de 13 % pour atteindre 10,29 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépassant les estimations de 10,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, tandis que le bénéfice de base ajusté a grimpé de 23 % pour atteindre 300 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, dépassant les attentes des analystes qui s'élevaient à 287,4 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars.

L'activité publicitaire d'Instacart a progressé de 16 % pour atteindre 286 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre une croissance de 14 % un an plus tôt.

Les commandes ont augmenté de 10 %, un ralentissement par rapport à la croissance de 16 % enregistrée un an plus tôt.