Inspire Brands dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La société de restauration Inspire Brands a annoncé vendredi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.