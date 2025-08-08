Inspirato Inc devrait afficher une perte de 41 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Inspirato Inc ISPO.OQ ISPO.O devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Denver Colorado devrait déclarer une baisse de 15,0% de ses revenus à 57,269 millions de dollars contre 67,38 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Inspirato Inc est une perte de 41 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

8 août - Ce résumé a été généré par la machine le 8 août à 20:05 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.