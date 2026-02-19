Insmed en hausse après que son chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les estimations

19 février - ** Les actions d'Insmed INSM.O en hausse de 4,6 % à 158,34 $ après la publication d'un revenu trimestriel supérieur aux prévisions

** L'action est en passe de connaître sa quatrième séance de hausse consécutive et son plus grand bond quotidien en pourcentage depuis le 19 décembre ** Le chiffre d'affaires trimestriel d'INSM a plus que doublé pour atteindre 263,84 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 171,40 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La perte ajustée par action est de 1,54 $, supérieure aux estimations de 1,29 $

** Anticipe jusqu'à 1 milliard de dollars de revenus en année pleine pour son médicament BRINSUPRI non destiné à la mucoviscidose, qui a reçu les approbations de la Commission européenne en novembre et de la FDA américaine en août de l'année dernière ** La note moyenne des 20 analystes couvrant l'INSM est"acheter"; le prix médian est de212 $

** INSM en baisse de ~9% depuis le début de l'année contre un gain de 1% pour l'indice S&P 500 de la santé .SPXHC