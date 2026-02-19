 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Insmed en hausse après que son chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les estimations
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 20:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions d'Insmed INSM.O en hausse de 4,6 % à 158,34 $ après la publication d'un revenu trimestriel supérieur aux prévisions

** L'action est en passe de connaître sa quatrième séance de hausse consécutive et son plus grand bond quotidien en pourcentage depuis le 19 décembre ** Le chiffre d'affaires trimestriel d'INSM a plus que doublé pour atteindre 263,84 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 171,40 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La perte ajustée par action est de 1,54 $, supérieure aux estimations de 1,29 $

** Anticipe jusqu'à 1 milliard de dollars de revenus en année pleine pour son médicament BRINSUPRI non destiné à la mucoviscidose, qui a reçu les approbations de la Commission européenne en novembre et de la FDA américaine en août de l'année dernière ** La note moyenne des 20 analystes couvrant l'INSM est"acheter"; le prix médian est de212 $

** INSM en baisse de ~9% depuis le début de l'année contre un gain de 1% pour l'indice S&P 500 de la santé .SPXHC

Valeurs associées

INSMED
160,1100 USD NASDAQ +5,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank