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Insmed en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 15:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Insmed INSM.O progresse de 14,7 % à 11,39 dollars, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis plus de deux mois

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour son traitement contre les maladies pulmonaires Brinsupri, les faisant passer de 1,25 milliard à 1,4 milliard de dollars à une fourchette de 1,35 milliard à 1,40 milliard de dollars

** Elle relève également ses prévisions de chiffre d’affaires pour Arikayce, son médicament destiné au traitement de la maladie pulmonaire liée au complexe Mycobacterium avium (MAC), les portant de 450 millions à 470 millions de dollars à une fourchette comprise entre 460 millions et 470 millions de dollars

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a également dépassé les prévisions, marquant ainsi le dixième trimestre consécutif de résultats supérieurs aux attentes, selon les données compilées par LSEG

** La forte demande pour le Brinsupri sur le marché américain et pour l’Arikayce sur les marchés internationaux justifie la révision à la hausse des prévisions – co

** 24 analystes attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, 1 la note "conserver", avec un objectif de cours médian de 196,50 dollars – LSEG

** Le titre affiche toujours une baisse de 36 % depuis le début de l'année, en tenant compte de l'évolution de la séance

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