 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Insmed en hausse après l'octroi d'un examen prioritaire par la FDA pour un médicament contre une maladie pulmonaire
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 14:39
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 septembre - ** Le titre du laboratoire pharmaceutique Insmed INSM.O progresse de 2 % à 122,41 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que la FDA américaine a accordé un examen prioritaire à sa demande visant à obtenir l'autorisation complète de son médicament, Arikayce, pour le traitement de la maladie pulmonaire à Mycobacterium avium complex (MAC), une infection rare pouvant endommager définitivement les poumons

** Une autorisation complète pourrait étendre l’utilisation du médicament aux patients nouvellement diagnostiqués et à ceux souffrant d’infections récurrentes; il bénéficie actuellement d’une autorisation accélérée pour les patients n’ayant pas répondu au traitement standard

** La FDA a fixé au 28 janvier 2027 la date butoir pour rendre sa décision

** La demande s’appuie sur une étude de phase avancée dans laquelle Arikayce, associé à d’autres médicaments, a amélioré les symptômes respiratoires et contribué à éliminer l’infection par rapport au traitement standard seul

** À la clôture d'hier, l'action INSM affichait une baisse de 31,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INSMED
121,8300 USD NASDAQ +1,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,06 -3,87%
CAC 40
8 138,94 +0,92%
SOITEC
154,85 +9,82%
TOTALENERGIES
78,56 -0,96%
2CRSI
28,56 +0,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank