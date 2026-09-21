Insmed en hausse après l'octroi d'un examen prioritaire par la FDA pour un médicament contre une maladie pulmonaire

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21 septembre - ** Le titre du laboratoire pharmaceutique Insmed INSM.O progresse de 2 % à 122,41 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que la FDA américaine a accordé un examen prioritaire à sa demande visant à obtenir l'autorisation complète de son médicament, Arikayce, pour le traitement de la maladie pulmonaire à Mycobacterium avium complex (MAC), une infection rare pouvant endommager définitivement les poumons

** Une autorisation complète pourrait étendre l’utilisation du médicament aux patients nouvellement diagnostiqués et à ceux souffrant d’infections récurrentes; il bénéficie actuellement d’une autorisation accélérée pour les patients n’ayant pas répondu au traitement standard

** La FDA a fixé au 28 janvier 2027 la date butoir pour rendre sa décision

** La demande s’appuie sur une étude de phase avancée dans laquelle Arikayce, associé à d’autres médicaments, a amélioré les symptômes respiratoires et contribué à éliminer l’infection par rapport au traitement standard seul

** À la clôture d'hier, l'action INSM affichait une baisse de 31,1 % depuis le début de l'année