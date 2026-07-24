INSIGHT-Les fabricants chinois de puces mémoire profitent de l'essor de l'IA pour renforcer leur position — et font l'objet d'une surveillance accrue de la part des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le paragraphe 18 pour préciser que CXMT fera son entrée sur le marché, et non qu'elle procédera à son introduction en bourse)

* Les sociétés chinoises CXMT et YMTC font valoir leur nouveau pouvoir de fixation des prix alors que la ruée vers l'approvisionnement en puces mémoire bat son plein

* Selon certaines sources, CXMT aurait expulsé de sa zone de R&D des ingénieurs de SiCarrier, une société liée à Huawei, dans le cadre d’un différend sur les prix

* CXMT aurait signé un accord de plus de 7 milliards de dollars avec Bytedance, le propriétaire chinois de TikTok, selon certaines sources

Depuis des mois, le fabricant chinois de puces ChangXin Memory Technologies (CXMT) augmentait ses prix à l’égard de Huawei, l’une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Le fabricant de puces est resté inflexible lorsque Huawei a exigé un allègement de ces coûts en forte hausse, selon deux personnes proches du dossier.

Le bras de fer a atteint son paroxysme en juin dans les locaux de CXMT. Un groupe d’ingénieurs d’un fournisseur d’équipements de fabrication de puces entretenant des liens stratégiques étroits avec Huawei travaillait dans les salles blanches de la zone centrale de recherche et développement de CXMT à Hefei, dans la province d’Anhui. Sans préavis, CXMT a ordonné à ces ingénieurs, qui participaient à la maintenance des équipements, de rassembler leurs outils et de quitter immédiatement les locaux, ont indiqué les deux sources.

Les dirigeants de SiCarrier, le fournisseur d’équipements lié à Huawei, ont conclu que cette confrontation résultait d’une lutte de pouvoir entre CXMT et Huawei, ont déclaré ces personnes à Reuters. Les entreprises continuent de faire affaire, mais les ingénieurs n’ont pas été autorisés à revenir dans la zone de R&D, ont précisé ces deux sources.

CXMT, Huawei et SiCarrier n’ont pas répondu aux questions concernant cet incident.

Cet affront illustre l’évolution de la dynamique du secteur chinois des semi-conducteurs. CXMT s’est hissée au rang de quatrième fabricant mondial de mémoires, notamment de DRAM utilisées dans les smartphones, les ordinateurs portables et les serveurs. Aujourd’hui, l’entreprise est suffisamment puissante pour imposer des prix que même Huawei ne peut accepter.

Les puces mémoire, qui permettent aux appareils d’exécuter des applications et de stocker des fichiers, constituaient autrefois une activité à faible marge. CXMT et son homologue spécialisé dans la mémoire flash, Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), ont passé des années à dépendre des financements publics et à accumuler des pertes. Mais le développement mondial des centres de données dédiés à l’IA a transformé ces modestes composants en l’un des produits les plus recherchés au monde, déclenchant des batailles sur les prix et une ruée vers l’approvisionnement. Les fabricants chinois de mémoires choisissent désormais leurs clients et dictent les prix, ont déclaré à Reuters quatre personnes proches du dossier. Dans certains cas, ils pratiquent des tarifs supérieurs à ceux de leurs grands rivaux sud-coréens, Samsung

005930.KS et SK Hynix 000660.KS , car l’explosion de la demande de puces mémoire oblige les acheteurs chinois à payer des prix toujours plus élevés.

CXMT a signé ce mois-ci un accord de cinq ans avec ByteDance, la société chinoise propriétaire de TikTok, d’une valeur de plus de 7 milliards de dollars, ont indiqué à Reuters trois personnes proches de l’accord. ByteDance n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant cet accord, qui n’avait pas été rapporté auparavant.

Ce compte rendu de la manière dont CXMT et YMTC exercent leur nouvelle influence s’appuie sur des entretiens menés auprès de plus d’une douzaine de personnes, parmi lesquelles des dirigeants, des ingénieurs, des fournisseurs et des responsables américains, ainsi que sur une analyse par Reuters de 50 documents de politique gouvernementale chinois et de communications d’entreprises. Il révèle de nouveaux détails sur leur pouvoir de fixation des prix, leurs stratégies et leurs négociations, alors que les deux sociétés – connues en Chine comme les “étoiles jumelles” de la mémoire – se précipitent vers des introductions en bourse spectaculaires.

Aucun des deux fabricants de puces n’a répondu aux demandes de commentaires concernant leurs politiques tarifaires, leur stratégie et la surveillance accrue exercée par les États-Unis sur leur pouvoir de marché. L’emprise des entreprises chinoises sur l’approvisionnement en puces les met sur une trajectoire de collision avec Washington. Le Pentagone a désigné les deux sociétés comme des entreprises militaires chinoises en raison, selon lui, de leur rôle dans le soutien à la stratégie chinoise de “fusion civilo-militaire” — une accusation qu’elles nient. YMTC figure déjà sur la liste des entités américaines (U.S. Entity List) , une désignation qui a restreint son accès aux fournisseurs, logiciels et outils d’origine américaine utilisés dans la production de puces mémoire.

Le Congrès débat actuellement de restrictions qui limiteraient encore davantage l’accès des deux entreprises aux équipements de fabrication de puces. Mais l’administration Trump est divisée sur l’opportunité de prendre des mesures répressives à leur encontre, selon quatre personnes proches des discussions. Apple AAPL.O a fait valoir qu’elle avait besoin de mémoires chinoises et a cherché à obtenir l’assurance que CXMT ne serait pas inscrite sur la liste des entités, ont déclaré deux de ces sources. CXMT a été approuvée l’année dernière par un comité interagences américain en vue de son ajout à la liste noire commerciale, supervisée par le ministère du Commerce, mais les responsables ont suspendu cette décision, a rapporté Reuters le mois dernier. Micron, le principal concurrent occidental des entreprises chinoises, a fait pression sur les législateurs américains pour qu’ils adoptent de nouvelles restrictions à l’encontre de CXMT et de YMTC, notamment en limitant leur accès aux équipements de fabrication de puces.

Apple et Micron n’ont pas répondu aux questions concernant ces discussions. La Maison Blanche ainsi que les départements du Commerce, de la Défense et d’État n’ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

PRÉPARATION À L'ENTRÉE EN BOURSE

Ces tensions géopolitiques n’ont pas freiné la marche des fabricants de puces chinois vers l’introduction en bourse. CXMT, qui fera son entrée à la Bourse de Shanghai lundi après une introduction en bourse de 8,6 milliards de dollars , a effacé une décennie de pertes en six mois, enregistrant un chiffre d’affaires de 7,5 milliards de dollars au premier trimestre — soit une hausse de 719% par rapport à l’année précédente.

Alors que YMTC se prépare à son propre introduction en bourse, certains dirigeants font pression en interne pour atteindre un objectif de valorisation de 1 000 milliards de yuans (148 milliards de dollars), selon deux sources. Les deux entreprises bénéficient du soutien du “Big Fund” , un fonds d’investissement chinois soutenu par l’État et spécialisé dans les semi-conducteurs. Elles ont également reçu le soutien des collectivités locales et provinciales, notamment de la province d’Anhui pour CXMT et de la province du Hubei pour YMTC. Les autorités provinciales et le fonds d’investissement n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les responsables chinois considèrent ces entreprises comme des infrastructures stratégiques essentielles à la stratégie de Pékin visant l’autonomie technologique , comme le montrent les documents déposés par les entreprises et les textes politiques.

Aujourd’hui, les fabricants de puces mènent la bataille sur le terrain même de leurs concurrents.

YMTC a fait son entrée sur le marché sud-coréen en juin, en lançant sa marque de mémoires grand public et en exploitant une niche laissée vacante par Samsung, SK Hynix et l’américain Micron, qui se sont détournés de ce segment pour se concentrer sur des puces plus avancées.

CXMT vise à percer sur le marché américain à long terme, selon trois sources, mais ses capacités sont mises à rude épreuve par une forte demande intérieure.

Les autorités chinoises ont demandé à CXMT et à YMTC de donner la priorité à l’approvisionnement des entreprises nationales, ont indiqué trois autres personnes à Reuters. Mais les fabricants de puces prévoient également d’augmenter leurs capacités de production, ce qui pourrait leur permettre de desservir à la fois le marché chinois et les marchés étrangers dès 2027, lorsque de nouvelles usines de fabrication seront mises en service.

CXMT construit actuellement deux nouvelles usines à Shanghai et à Hefei et est en pourparlers avec les autorités locales d’autres régions concernant une troisième, selon trois sources. Ces projets permettraient de plus que doubler la capacité de production pour la porter à plus de 600 000 plaquettes par mois. Si tout se déroule comme prévu, la capacité de CXMT dépasserait celle de Micron d’ici 2030, a déclaré l’une de ces personnes. Reuters a rapporté en avril que YMTC prévoyait deux usines supplémentaires , en plus de celle dont l’achèvement est prévu cette année.

Malgré leur domination croissante, les fabricants chinois de mémoires sont confrontés à des contraintes. Les deux entreprises dépendent des machines de lithographie à ultraviolets profonds — utilisées pour imprimer les minuscules circuits qui composent les puces — du géant néerlandais ASML ASML.AS . Le gouvernement néerlandais subit des pressions américaines pour restreindre les ventes d’équipements de lithographie de pointe aux entreprises chinoises, en raison de l’importance de ces machines dans la production de semi-conducteurs de pointe pouvant avoir des applications militaires, et parce qu’elles intègrent des technologies américaines.

Les concurrents coréens et américains des fabricants chinois de mémoires produisent des puces DRAM à l’aide des machines de lithographie à ultraviolets extrêmes d’ASML, plus avancées. La Chine se voit interdire l’accès à ces machines depuis que le gouvernement néerlandais a commencé à refuser les licences d’exportation en 2019. Bien que CXMT ait produit sa propre mémoire à large bande passante, un format ultra-rapide essentiel pour l’IA, cinq sources ont indiqué qu’elle restait à deux générations, soit plusieurs années, derrière ses concurrents.

“Si davantage de restrictions étaient imposées aux équipements de lithographie, cela constituerait le plus grand défi pour les fabricants chinois de mémoires”, a déclaré Ray Wang, analyste spécialisé dans les chaînes d’approvisionnement des mémoires et de l’IA au sein du cabinet d’études SemiAnalysis. “La Chine reste assez en retard dans ce segment de la chaîne d’approvisionnement en équipements par rapport à d’autres segments d’outillage.”

ASML a refusé de commenter l’impact potentiel d’éventuelles futures réglementations en matière d’exportation.

YMTC est mieux protégée que CXMT face à un tel scénario. Depuis son inscription sur la liste des entités américaines (Entity List) en 2022, YMTC a remplacé environ la moitié de ses équipements par des machines nationales et a mis au point de nouvelles techniques pour empiler les couches de mémoire à l’aide d’outils moins avancés, selon deux sources.

PRESSION SUR LES PRIX

Les puces mémoire chinoises ont longtemps été considérées par les dirigeants étrangers comme des alternatives moins chères aux produits occidentaux et sud-coréens. Mais ce n’est plus le cas, ont déclaré six personnes à Reuters. Ces dernières semaines, CXMT a pratiqué des prix supérieurs à ceux de Samsung – environ 1 240 dollars par unité – pour des modules de mémoire serveur DDR5 de 64 gigaoctets comparables, ont indiqué deux de ces personnes. Elles n’ont pas souhaité divulguer le prix exact pratiqué par CXMT.

Samsung n’a pas répondu aux questions. SK Hynix a également refusé de commenter.

Plusieurs entreprises chinoises du secteur de l’électronique et des technologies se sont plaintes cette année auprès du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information des hausses de prix pratiquées par CXMT et YMTC, imputant à ces hausses le retard pris dans le lancement de leurs produits, selon deux sources. Ces dernières ont refusé d’identifier les entreprises à l’origine de ces plaintes.

Le ministère, qui n’a pas répondu aux questions posées dans le cadre de cet article, a déclaré en avril qu’il allait sévir contre la thésaurisation de puces mémoire visant à faire grimper les prix.

Le gouvernement a également orienté la demande vers les fournisseurs nationaux de puces. Les entreprises publiques chinoises ne sont pas autorisées à s'approvisionner auprès de fabricants étrangers de mémoires, selon deux sources. L'accord d'approvisionnement entre CXMT et ByteDance fait suite à un accord conclu en juin entre le fabricant de puces et Tencent , d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars. Tencent n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Chez YMTC, le président Chen Nanxiang avait anticipé ce moment. Il avait déclaré aux médias d’État chinois en 2024 que “même si le secteur n’avait pas encore connu de croissance explosive, ce jour arriverait d’ici trois à cinq ans”.

Au début de cette année, alors que l’entreprise commençait pour la première fois à sélectionner ses clients, Chen et son équipe de direction étaient en liesse, selon deux sources. Le boom qu’il avait prédit était arrivé.

(1 dollar = 6,7697 yuans renminbi)