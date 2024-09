INSIGHT-Le soja cultivé illégalement sur les terres tribales du Brésil se retrouve sur les marchés mondiaux

Au Brésil, des coopératives agricoles qui approvisionnent certaines des plus grandes multinationales agricoles du monde achètent du soja cultivé illégalement dans des réserves indigènes du pays, selon des chefs tribaux et des documents judiciaires, malgré les engagements publics de ces entreprises à respecter les droits fonciers et les ressources des peuples indigènes. L'expansion de l'agriculture commerciale sur les terres indigènes, qui représentent environ 13 % du territoire brésilien, a provoqué des divisions et des conflits violents dans de nombreuses communautés, selon la police fédérale, le Conseil missionnaire indigène de l'Église catholique et l'agence gouvernementale brésilienne chargée de superviser les affaires indigènes, la FUNAI. La constitution brésilienne a réservé des terres à l'usage exclusif des communautés indigènes, tandis qu'une loi de 1973 interdit de louer ces terres ou de former des partenariats pour y cultiver des produits commerciaux. Mais ces restrictions ne sont pas codifiées dans le code pénal du pays, ce qui rend leur application difficile, selon la police fédérale. Et bien qu'il soit légal pour les membres de la tribu de cultiver eux-mêmes du soja, peu d'entre eux ont accès aux fonds nécessaires pour se lancer dans l'agriculture à l'échelle commerciale. Depuis 2013, la superficie consacrée à la culture du soja dans les 14 réserves indigènes de l'État du Rio Grande do Sul, à l'extrême sud du Brésil, a atteint près de 28 000 hectares (70 000 acres), soit une augmentation de 23 % en dix ans, selon des données satellitaires inédites fournies à Reuters par MapBiomas, un groupe de recherche à but non lucratif sur l'utilisation des terres. "Les responsables, les chefs, gagnent beaucoup d'argent alors que le reste de la communauté meurt de faim", a déclaré Aldronei Rodrigues, directeur régional de la police fédérale dans le Rio Grande do Sul. Pour de nombreux membres des communautés indigènes du Brésil, la location de terres reste l'une des meilleures options économiques, selon la FUNAI. L'agence a déclaré à Reuters que les politiques gouvernementales n'offraient pas un accès suffisant au crédit ou à l'assistance technique pour aider les membres des tribus à se lancer dans l'agriculture commerciale par leurs propres moyens. Les emplois étant rares dans les réserves, de nombreuses personnes émigrent pour trouver du travail en tant qu'ouvriers saisonniers ou dans des usines de conditionnement de la viande pour un salaire relativement bas, selon les résidents locaux. "La recherche de meilleures conditions de vie a donné lieu à différentes activités illicites, including , et à la culture de plantes génétiquement modifiées [sur leurs terres], notamment dans le sud du pays", a déclaré FUNAI. Le Brésil est le premier producteur et exportateur mondial de soja, qui est utilisé dans l'alimentation animale, les biocarburants et les aliments transformés. Les données commerciales de l'industrie ( ) montrent que les deux tiers de la récolte brésilienne aboutissent sur les marchés mondiaux. Dans le Rio Grande do Sul, qui compte 10,8 millions d'habitants, la quasi-totalité de la récolte est vendue à des coopératives agricoles, notamment Cotrijal Cooperativa Agropecuaria e Industrial (Cotrijal) et Cooperativa Triticola Sarandi (Cotrisal), les deux plus importantes de l'État, selon deux courtiers en céréales. Reuters s'est entretenu avec quatre dirigeants indigènes, dont les chefs des réserves de Serrinha et de Nonoai, deux des plus impliquées dans la culture du soja dans le nord de l'État du Rio Grande do Sul, qui ont déclaré que les cultures commerciales produites sur leurs terres étaient vendues à Cotrisal et à d'autres coopératives agricoles. Trois autres membres de communautés indigènes du Rio Grande do Sul, , qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat, ont également déclaré à Reuters que Cotrisal était un acheteur important de soja cultivé par des agriculteurs non indigènes sur des terres tribales louées. "Nous faisons toujours ce genre de choses - la location - contre notre gré parce que nous ne pouvons pas laisser les Indiens souffrir de la faim", a déclaré Jose Oreste do Nascimento, qui dirige depuis plus de quarante ans la communauté Nonoai, composée d'environ 3 600 personnes ( ). Environ un tiers de la réserve de 20 000 hectares est consacré à la culture du soja, comme le montrent les images satellites, soit près de cinq fois plus que la superficie consacrée au soja en 1985, date à laquelle MapBiomas a commencé à enregistrer les données. Marciano Inacio Claudino, chef du territoire de Serrinha, a également déclaré à Reuters que Cotrisal achète régulièrement du soja à des agriculteurs non autochtones qui louent ses terres tribales. Le territoire de Serrinha s'étend sur 12 000 hectares et, selon des données satellitaires, il cultive du soja sur quelque 6 000 hectares. "La Cotrisal est la plus importante", a-t-il déclaré. Helvio Debona, cadre supérieur de Cotrisal, et Enio Schroeder, vice-président de Cotrijal, ont déclaré à Reuters lors d'entretiens en avril, alors que les agriculteurs du Rio Grande do Sul récoltaient leur soja 2024, qu'ils vendaient à de grandes sociétés commerciales, notamment ADM ADM.N , Bunge BG.N , Cargill, Louis Dreyfus et COFCO. lE SOJA N'A PAS DE MARQUE Interrogée sur la possibilité de s'approvisionner en soja cultivé illégalement sur des terres indigènes, Mme Debona, de Cotrisal, a déclaré qu'il était impossible de retracer l'origine de 100 % des céréales qu'elle achetait. "Nous ne pouvons pas le garantir", a-t-il déclaré lors d'une interview. "Le soja n'a pas de marque Cotrisal n'a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par courriel. Cotrijal a déclaré qu'elle n'avait pas acheté de céréales à des agriculteurs louant des terres à Serrinha et qu'elle n'opérait pas dans la région. Au fil des ans, les entreprises agricoles internationales ont assuré qu'elles respectaient les droits fonciers et les droits de l'homme, soulignant l'attention qu'elles portaient aux communautés indigènes dans leurs déclarations annuelles sur le développement durable. ADM n'a fait aucune mention des droits des autochtones ou des litiges fonciers dans son dernier rapport sur le développement durable de l'année dernière. Dans un rapport sur les droits de l'homme publié en 2022, l'entreprise a noté l'omniprésence des conflits fonciers en Amérique du Sud et a déclaré qu'elle n'était pas directement impliquée dans des conflits fonciers. Le rapport de 2022 n'abordait pas la question de la culture dans les réserves indigènes. Dans un courriel adressé à Reuters, ADM a déclaré avoir enquêté sur les conclusions de l'agence de presse et n'avoir trouvé aucune preuve que le soja acheté avait été cultivé sur des terres louées dans les réserves de Nonoai et de Serrinha. "Nous ne nous approvisionnons pas en céréales provenant des territoires indigènes de la région du Rio Grande do Sul", a déclaré Jackie Anderson, porte-parole d'ADM. Toutefois, l'achat auprès de grandes coopératives agricoles du sud du Brésil peut masquer l'origine des céréales, selon six actions en justice intentées entre 2008 et 2022 par des procureurs fédéraux au nom des tribus. Au moins deux de ces affaires sont en cours. Bunge, Cargill, COFCO et Louis Dreyfus n'ont pas répondu aux demandes de commentaires et ont renvoyé les questions au groupe national de l'industrie du soja Abiove. "Cotrijal et Cotrisal nous ont déclaré qu'ils n'achetaient pas de céréales produites dans les réserves de Nonoai et de Serrinha", a déclaré Abiove dans un courriel. Abiove a déclaré que ses membres font pression sur les coopératives pour que leurs chaînes d'approvisionnement soient conformes aux lois et aux obligations contractuelles interdisant l'achat de céréales provenant de territoires protégés. Andre Nassar, président d'Abiove, a déclaré dans un communiqué séparé que les négociants peuvent "cesser tout achat" auprès d'une coopérative s'il apparaît clairement qu'elle s'approvisionne en soja provenant de réserves. M. Nassar a ajouté que les négociants peuvent également demander aux coopératives l'assurance que le soja a été élevé par des membres de la communauté autochtone et non loué à des tiers. Abiove n'a pas répondu aux questions de Reuters, qui souhaitait savoir si ses membres avaient déjà refusé d'acheter du soja à Cotrisal ou Cotrijal, et n'a pas fourni d'autres preuves de ses efforts pour éliminer de sa chaîne d'approvisionnement les céréales provenant de terres indigènes. uNE PRATIQUE NÉFASTE Reuters a examiné des documents judiciaires, notamment une facture de Cotrisal de novembre 2018 pour des achats d'herbicides contre une livraison future de céréales émise à un agriculteur poursuivi par des procureurs fédéraux pour avoir loué des terres pour planter du soja à Serrinha. Des décisions de justice rendues en 2017 et 2018, examinées par l'agence de presse, ont ordonné la saisie de tonnes de soja cultivé sur des terres indigènes dans des silos exploités par Cotrisal, Cotrijal et d'autres coopératives. Cotrisal et Cotrijal n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les saisies. Dans une décision de juillet 2022 ordonnant des mesures pour mettre fin à cette pratique, le juge fédéral Diogo Edele Pimentel a déclaré que la location privée de terres sur le territoire nonoai était une source majeure de division. "Il s'agit d'une pratique infâme d'appropriation privée d'un bien public, qui défigure complètement sa nature collective et aggrave l'inégalité dans ces communautés", a-t-il écrit. Nascimento, le chef des Nonoai, ainsi que son fils et un ancien fonctionnaire de la FUNAI, ont été condamnés à une amende totale d'environ 4,5 millions de réais (près de 800 000 dollars) pour avoir détourné les bénéfices des baux illégaux, selon un jugement de juillet 2019 vu par Reuters. Nascimento a déclaré qu'un appel était en cours et que "tout était revenu à la normale", les agriculteurs non autochtones livrant leurs récoltes aux mêmes coopératives, y compris Cotrisal. "Le soja est vendu sur le marché local. Il y a des coopératives agricoles tout autour des territoires indigènes. Il y a Cotrisal... et d'autres grandes coopératives qui achètent n'importe quelle quantité de soja, de maïs, de tout", a-t-il déclaré. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante si l'action en justice était toujours en cours. En 2021, 11 membres de la communauté Serrinha ont intenté une action civile devant le tribunal fédéral de Carazinho, dans l'État du Rio Grande do Sul, accusant leur chef Claudino de contrôler le commerce du soja du territoire pour enrichir sa famille. L'action en justice de 2021 examinée par Reuters indique que Claudino a écrasé la dissidence par "la violence, l'oppression et les violations des droits de l'homme" Lors d'un entretien téléphonique, Claudino a déclaré que ses opposants répandaient des mensonges sur son leadership et que la majeure partie de la communauté le soutenait. Le procès est en cours. Claudino fait toujours l'objet d'une enquête - mais n'a pas été inculpé - dans le cadre d'un double homicide à Serrinha en 2021, que la police et les membres de la communauté locale relient à des conflits fonciers et de pouvoir alimentés par le commerce du soja. Il nie toute implication dans ces meurtres. Depuis octobre 2021, au moins 30 familles qui s'étaient opposées publiquement à l'implication de Claudino dans le commerce du soja ont quitté la réserve. Plusieurs d'entre elles ont vu leurs maisons pillées et saccagées, selon trois des victimes et un rapport de 2022 de la commission fédérale des droits de l'homme, qui a établi un lien entre les violences et les baux fonciers. Selon Claudino, une douzaine de familles seulement ont quitté la réserve ces dernières années, et certaines d'entre elles sont revenues. "Certaines sont déjà revenues. Je l'ai permis. Mais je ne laisserai pas les gens venir ici et me créer à nouveau des problèmes", a-t-il déclaré.