Insee : baisse des prix, sauf pour les fruits et les légumes frais

(AOF) - "En 2024, les prix de la production (hors subventions) diminueraient pour les produits végétaux (‑6,8 %). En 2023, le prix des céréales avait chuté de 30% en France, à la suite d'une récolte mondiale à un niveau record. Il baisserait encore de 4,9% en 2024 du fait de disponibilités toujours élevées. Cette nouvelle baisse serait notable pour l'orge (-13,0 %) et le blé tendre (-4,5 %)", selon un rapport de l'Insee "le compte prévisionnel de l'agriculture en 2024".

Toutefois, le prix du maïs se redresserait quelque peu (+1,3%), alors qu'il s'était le plus réduit en 2023 (-34,6%).

Dans un contexte de réduction de l'offre, le prix des oléagineux se redresserait légèrement (+2,6%), après la forte baisse de l'année précédente (‑26,4%). La hausse des prix serait plus forte pour les protéagineux (+16,0%), sans permettre toutefois de compenser la perte en volume. Le prix des fourrages diminuerait fortement (-34,8%), suivant celui des engrais qui en est le déterminant essentiel.

La hausse de la production des pommes de terre s'accompagnerait d'une baisse de leur prix (-5,5%).

À l'inverse, le redressement des volumes n'empêcherait pas l'appréciation du prix des fruits (+2,7%). Pratiquement tous les fruits verraient leurs prix s'apprécier, en particulier les noix (+27,3%), les fraises (+10,4%), et les pommes (+2,4%). Feraient exceptions les pêches, dont le prix baisserait de 6,0% en raison d'une consommation atone en début de saison, et les poires (-7,5 %) après leur forte appréciation de l'année précédente.

Le prix des légumes s'accroîtrait de 5,3%. Les plus fortes hausses concerneraient l'ail (+24,5%), les endives (+24,2%) et les concombres (+19,8%). Les baisses les plus prononcées seraient celles des artichauts (-16,3%) et des oignons (-8,3%).