InPost s'envole sur une proposition d'acquisition
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 13:42
Le groupe d'origine polonaise ajoute qu'un comité spécial s'est constitué, comprenant des membres de son conseil de surveillance et de son directoire, pour étudier attentivement tous les aspects d'une transaction potentielle.
Ce comité devra ainsi "s'assurer que les intérêts du groupe et de toutes ses parties prenantes sont pris en compte dans la prise de décision au regard d'une transaction potentielle", ajoute InPost dans son communiqué.
