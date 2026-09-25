Inpex exerce ses droits de préemption pour racheter la participation de JERA dans le projet Ichthys LNG

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par Yuka Obayashi

Inpex 1605.T , la plus grande société japonaise d'exploration pétrolière et gazière, a annoncé vendredi avoir exercé ses droits de préemption pour acquérir une participation de 0,735 % dans son projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Ichthys en Australie auprès de JERA, bloquant ainsi un accord conclu avec MidOcean Energy.

Projet phare d’Inpex, Ichthys a démarré sa production en 2018, produisant du GNL, du condensat et du gaz de pétrole liquéfié à partir de gisements de gaz au large de la côte ouest de l’Australie, avec une capacité de production annuelle de GNL de 9,3 millions de tonnes métriques.

Inpex a déclaré avoir exercé ses droits de préemption en vertu des accords d’exploitation conjointe et des pactes d’actionnaires du projet, car cette transaction s’inscrit dans sa stratégie à long terme visant à développer ses actifs gaziers en amont et renforcerait la sécurité énergétique au Japon et dans la région Asie-Pacifique.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. Cette acquisition portera la participation d’Inpex dans le projet à 68,555 %.

Dans un communiqué, JERA, le plus grand producteur d’électricité du Japon, a indiqué qu’elle cédait désormais l’intégralité de sa participation de 0,735 % dans le projet à Inpex, suite à l’exercice des droits de préemption.

En mars, la société avait annoncé son intention de céder sa participation dans Ichthys à MidOcean Energy, une société spécialisée dans le GNL soutenue par EIG, une société américaine de capital-investissement spécialisée dans le secteur de l’énergie.

JERA, détenue conjointement par Tokyo Electric Power

9501.T et Chubu Electric Power 9502.T , a précisé que son projet de cession à MidOcean Energy de sa participation de 0,417 % dans le projet Gorgon, exploité par Chevron, restait inchangé.

La finalisation de l’opération est soumise à certaines conditions, telles que l’obtention des autorisations réglementaires des autorités australiennes, a ajouté Inpex dans son communiqué, précisant que la transaction devrait avoir un impact minime sur ses résultats financiers consolidés.