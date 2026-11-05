Inovio Pharma recule suite à l'annonce d'un projet d'émission d'actions

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5 novembre - ** Le titre d'Inovio Pharmaceuticals ( INO.O ) a chuté de 22,1% à 1,13 dollar lors des négociations après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société de biotechnologie annonce une offre publique de vente d’actions sans préciser le montant de l’opération

** Jefferies et Piper Sandler sont les co-chefs de file de l'opération

** Le cours de l’action INO a plus que triplé pour clôturer à 1,89 dollar lundi, après que la FDA américaine a approuvé le traitement de la société contre une maladie rare de la gorge, commercialisé sous le nom de Voceryq

** INO, dont le siège se trouve à Plymouth Meeting, en Pennsylvanie, compte environ 110,2 millions d’actions en circulation au 30 septembre, selon le prospectus

** L'action INO a clôturé jeudi en baisse de 10,5% à 1,45 dollar