Innovent Biologics fait son plus grand bond en cinq mois grâce à l'accord conclu avec Eli Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 février - ** Les actions d'Innovent Biologics 1801.HK ont bondi de 8,6% à 86,3 HK$, ce qui représente la plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 1er septembre ** Innovent a conclu un nouvel accord avec Eli Lilly
LLY.N pour développer des médicaments immunologiques et oncologiques, en vertu duquel le fabricant de médicaments américain paiera 350 millions de dollars à l'avance et jusqu'à 8,5 milliards de dollars supplémentaires si les étapes sont franchies
** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 11,3 %, l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO a progressé de 9,5 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer