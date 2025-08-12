Innovative Solutions and Support Inc devrait afficher un bénéfice de 15 cents par action

* Innovative Solutions and Support Inc ISSC.OQ ISSC.O devrait publier ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Exton en Pennsylvanie devrait déclarer un chiffre d'affaires de 18,163 millions de dollars, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Innovative Solutions and Support Inc est un bénéfice de 15 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat fort" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Innovative Solutions and Support Inc est de 10,95 $, soit environ 69 % de moins que son dernier cours de clôture de 18,51 $

