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InnovAge recule alors que ses investisseurs en capital-investissement réduisent leurs participations dans le cadre d'une offre secondaire de 92,5 millions de dollars
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 12:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions du prestataire de soins aux personnes âgées InnovAge Holding INNV.O ont chuté de 12,5 % avant l’ouverture de la Bourse mercredi, à 9,32 dollars, leur plus bas niveau depuis trois mois, après la fixation du prix d’une offre secondaire de 92,5 millions de dollars

** La société, basée à Denver, dans le Colorado, a annoncé mardi soir que des fonds affiliés aux sociétés de capital-investissement Apax Partners et Welsh, Carson, Anderson & Stowe avaient cédé 10 millions d’actions au prix de 9,25 dollars

** Le prix de l'émission représente une décote de 13,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Barclays, Goldman Sachs et Wells Fargo sont les chefs de file de l’opération

** À l’issue de l’opération, TCO Group Holdings, véhicule d’investissement détenu par les sociétés de capital-investissement et certains initiés de la société, réduit sa participation d’environ 82 % à environ 75 % des quelque 136,45 millions d’actions en circulation d’INNV, selon le prospectus

** Depuis le début de l'année jusqu'à mardi, l'action INNV a bondi de 105 %

** La société s'est introduite en bourse lors de son introduction en 2021 au prix de 21 dollars

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