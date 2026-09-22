InnovAge recule alors que ses investisseurs en capital-investissement cherchent à réduire leurs participations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** L'action du prestataire de soins aux seniors InnovAge Holding INNV.O a reculé de 7% à 9,91 dollars après la clôture de la bourse, suite au lancement d'une offre secondaire

** La société indique que les sociétés de capital-investissement Apax Partners et Welsh, Carson, Anderson & Stowe céderont 10 millions d'actions

** Barclays, Goldman Sachs et Wells Fargo sont les co-chefs de file

** Le titre INNV a légèrement progressé de 0,5% pour clôturer à 10,65 dollars mardi, portant son gain depuis le début de l'année à 105%

** La société basée à Denver, dans le Colorado, compte environ 136,45 millions d'actions en circulation