InnoScience enregistre sa plus forte hausse en cinq semaines grâce à l'accord conclu avec Google sur les puces d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 février - ** Les actions de InnoScience (Suzhou) Technology
2577.HK augmentent de 11,1% à HK$59,8, en voie de réaliser leur plus forte hausse en un jour depuis le 30 décembre
** Le fabricant chinois de semi-conducteurs à base de nitrure de gallium s'apprête à mettre fin à quatre séances consécutives de baisse ** Indique que certains produits ont été intégrés aux plateformes matérielles d'IA de Google Inc GOOGL.O d'Alphabet et qu'un accord de fourniture a été signé
** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 28,8 %, tandis que l'indice de référence Hang Seng Index .HSI a augmenté de 4,2 %
