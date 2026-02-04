 Aller au contenu principal
InnoScience enregistre sa plus forte hausse en cinq semaines grâce à l'accord conclu avec Google sur les puces d'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 05:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de InnoScience (Suzhou) Technology

2577.HK augmentent de 11,1% à HK$59,8, en voie de réaliser leur plus forte hausse en un jour depuis le 30 décembre

** Le fabricant chinois de semi-conducteurs à base de nitrure de gallium s'apprête à mettre fin à quatre séances consécutives de baisse ** Indique que certains produits ont été intégrés aux plateformes matérielles d'IA de Google Inc GOOGL.O d'Alphabet et qu'un accord de fourniture a été signé

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 28,8 %, tandis que l'indice de référence Hang Seng Index .HSI a augmenté de 4,2 %

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

ALPHABET-A
339,7100 USD NASDAQ -1,16%
HONG KONG HANG SENG INDIC
26 724,94 Pts Six - Forex 1 -0,41%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
