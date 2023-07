Communiqué de presse INNELEC



Un début d’exercice dynamique : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023-24 : 36 M€ (+ 47%).



INNELEC réalise un chiffre d’affaires de 36,2 M€ au titre du 1er trimestre de l’exercice 2023-24 (avril à juin 2023), soit une progression de 47% par rapport à la même période de l’exercice précédent. L’’activité Gaming Jeux Vidéo et Consoles contribue pleinement à cette dynamique avec une progression de 89% du chiffre d’affaires sur le trimestre, grâce à la fin de la pénurie en consoles de nouvelles générations et à une riche actualité éditoriale en matière de jeux vidéo, comme en témoigne le succès remporté par Zelda Tears of the Kingdom en début d’exercice.