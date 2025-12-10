 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Innelec : Résultats du 1 er semestre 2025/26.
information fournie par Boursorama CP 10/12/2025 à 17:45

Communiqué de presse INNELEC

Résultats du 1er semestre 2025/26
Retour à une rentabilité opérationnelle courante positive

Reprise progressive de l’activité dans un marché sous tension et retour à une rentabilité opérationnelle courante positive

Innelec annonce le retour à une rentabilité opérationnelle courante positive au terme du 1er semestre 2025-26, dans un contexte de marché qui demeure sous tension. Le groupe tire profit de l’amélioration progressive de l’activité et des mesures de réductions de coûts opérées sur l’exercice précédent. Pour rappel, le 1er semestre, historiquement en perte, représente en moyenne 40% du chiffre d’affaires annuel alors qu’il supporte environ 50% des charges.

Valeurs associées

INNELEC MULTIMEDIA
3,4900 EUR Euronext Paris +5,12%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank