Innelec : Résultats du 1 er semestre 2025/26.

Communiqué de presse INNELEC
Résultats du 1er semestre 2025/26
Retour à une rentabilité opérationnelle courante positive
Reprise progressive de l’activité dans un marché sous tension et retour à une rentabilité opérationnelle courante positive
Innelec annonce le retour à une rentabilité opérationnelle courante positive au terme du 1er semestre 2025-26, dans un contexte de marché qui demeure sous tension. Le groupe tire profit de l’amélioration progressive de l’activité et des mesures de réductions de coûts opérées sur l’exercice précédent. Pour rappel, le 1er semestre, historiquement en perte, représente en moyenne 40% du chiffre d’affaires annuel alors qu’il supporte environ 50% des charges.
