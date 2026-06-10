Communiqué de presse INNELEC
Résultats annuels 2025/26
Forte amélioration de la rentabilité opérationnelle
Forte amélioration de la rentabilité opérationnelle : l’évolution du mix produit et les mesures d’économies ont porté leurs fruits dans un marché toujours sous tension
Au cours de l’exercice 2025-26 clos le 31 mars 2026, Innelec a bénéficié de l’évolution favorable du mix produit en faveur des catégories les plus contributives à la rentabilité, portée notamment par la croissance des ventes de jeux vidéo (+3%), des nouveaux produits high-tech (+47%), reflet de la stratégie de diversification du groupe, et des produits dérivés sous licence (+18%).
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