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Innelec : Résultats annuels 2025/26. Forte amélioration de la rentabilité opérationnelle.
information fournie par Boursorama CP 10/06/2026 à 17:45

Communiqué de presse INNELEC

Résultats annuels 2025/26
Forte amélioration de la rentabilité opérationnelle

Forte amélioration de la rentabilité opérationnelle : l’évolution du mix produit et les mesures d’économies ont porté leurs fruits dans un marché toujours sous tension

Au cours de l’exercice 2025-26 clos le 31 mars 2026, Innelec a bénéficié de l’évolution favorable du mix produit en faveur des catégories les plus contributives à la rentabilité, portée notamment par la croissance des ventes de jeux vidéo (+3%), des nouveaux produits high-tech (+47%), reflet de la stratégie de diversification du groupe, et des produits dérivés sous licence (+18%).

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