Communiqué de presse INNELEC



Nomination de Julien Peyrafitte en tant que Président du Directoire d’Innelec Multimedia.



INNELEC MULTIMEDIA annonce la nomination de Julien Peyrafitte au poste de Président du Directoire à compter du 15 décembre 2025. Il succède à Nicolas Berthou.



25 ans d’expérience dans le secteur de la distribution Alimentaire et Non Alimentaire



Julien Peyrafitte, 51 ans, débute sa carrière chez Carrefour. Après avoir occupé différents postes fonctionnels, il est nommé Directeur de l’animation commerciale des Produits de Grande consommation, puis prend la Direction du Bazar pour la France et l'international. Il intègre ensuite le Groupe Logista où il occupe la fonction de Directeur Général de la Société Allumetière Française. Après avoir mené différentes missions de conseil auprès de PME, il rejoint à nouveau l’enseigne Carrefour comme Directeur Non Alimentaire Groupe. Il occupait précédemment le poste de Directeur Commercial et membre du Comex du groupe Fnac Darty.