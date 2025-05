Innelec Mutlimédia anticipe un retour à la croissance et à la rentabilité sur l'exercice 2025-2026

(AOF) - Innelec Multimédia a dévoilé une forte baisse de son activité sur son exercice 2024-2025. Son chiffre d’affaires a chuté de 45,8 %, en passant de 187,7 à 119,4 millions d’euros. Le spécialiste de l’entertainment et de la pop culture explique cette contreperformance par trois facteurs. Il y a d’une part la forte baisse du marché sur les ventes de consoles et de jeux, mais aussi l’arrêt du client Casino et enfin l’arrêt des ventes de cartes prépayées Sony Playstation, activité faiblement contributive à la rentabilité.

L'entreprise relève toutefois la bonne tenue de l'activité Produits dérivés dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 14 millions d'euros, stable par rapport à l'exercice précédent.

Pour s'adapter à ce repli programmé de l'activité, Innelec Multimédia a engagé plusieurs mesures comme une baisse des coûts de fonctionnement et la masse salariale.

Pour l'exercice fiscale 2025-2026, un retour à la croissance et à la rentabilité est anticipé grâce à la sortie en juin prochain de la Switch 2, aux lancements de jeux emblématiques (FC 2026, Call of Duty 2026…) et des sorties de films et de séries cultes. En outre, le groupe a signé un contrat de distribution avec l'enseigne coopérative U (plus de 200 points de vente facturés pour un chiffre d'affaires annuel attendu supérieur à 12 millions d'euros), portant sur la fourniture de jeux, consoles, accessoires et produits dérivés depuis la mi-mars 2025.

