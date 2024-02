Innelec multimedia : Premier intégrateur global de l’univers « Geek »

Initiation à Achat Fort, OC 10,60 €, +71% potentiel de hausse

A l'issue d'un pivot stratégique amorcé il y a 3 ans, Innelec devient un spécialiste européen de l'animation de licences dans l'entertainment et la pop culture, de la conception à la distribution, pour les réseaux de distribution. Nous projetons une croissance des BPAs de +28% à horizon 3 ans. La valorisation est attractive à 4,2x l'EV/EBITDA vs une moyenne historique à 4,7x. Nous initions le suivi à Achat Fort avec un OC à 10,60 € soit +71% de potentiel de hausse.

Succès et poursuite du développement stratégique en 3 axes

Tout d'abord, le groupe poursuit la réduction de son exposition aux jeux vidéo (amorcée il y a 10 ans) et aux risques liés à leur dématérialisation via le cloud gaming et le streaming. Ainsi, le groupe travaille à récupérer la distribution des principaux acteurs pour compenser la perte de revenus dans les jeux vidéo physiques, à l'image de l'accord signé avec Sony Playstation pour la gestion de leurs produits au sein des enseignes Cultura et Boulanger. En parallèle, le groupe accélère sa diversification dans les accessoires et les produits dérivés, par la signature de nouvelles licences et l'enrichissement de sa gamme Konix. Enfin, le groupe vise à accélérer son développement à l'international, dans les pays européens les plus porteurs, dans un premier temps. Nous estimons une croissance composée du CA > c.+6% entre mars 2023 et mars 2026E.