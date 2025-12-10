 Aller au contenu principal
Innelec Multimedia confirme son objectif annuel de retour à la rentabilité opérationnelle
information fournie par AOF 10/12/2025 à 18:15

(AOF) - Innelec Multimedia, spécialiste de l’entertainment et la Pop Culture, a fait état au premier semestre 2025-2026 d'une perte nette part du groupe de 1,51 million d'euros contre une perte de 3,04 millions un an plus tôt à la même période, dans un marché sous tension. Le résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions repasse en territoire positif à 0,15 million d'euros contre -1,3 million. Le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 5% à 47,85 millions d'euros. La marge brute s'affiche à 6,66 millions contre 6,52 millions au premier semestre 2024-2025.

Côté perspectives, la société confirme son objectif de retour à la rentabilité opérationnelle courante sur l'ensemble de l'exercice 2025-26.

Valeurs associées

INNELEC MULTIMEDIA
3,4900 EUR Euronext Paris +5,12%
