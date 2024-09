Innelec : Compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 septembre 2024

Les comptes sociaux et consolidés pour l’exercice clos le 31 mars 2024 certifiés par les commissaires aux comptes, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 18 septembre 2024.



Les résolutions présentées à l’Assemblée et publiées au Bulletin des Annonces légales Obligatoires N° 105 du 30 Août 2024 ont toutes été adoptées. Dans le cadre du vote de la troisième résolution, l’assemblée générale a décidé d’affecter le bénéfice social de l’exercice (950.464 €) à la réserve légale et au compte Report à nouveau. Il ne sera donc pas distribué de dividendes cette année.



Le PV de l’assemblée générale du 18 septembre 2024 est disponible sur le site de la société, espace Investisseurs, rubrique Assemblées générales : https://corporate.innelec.com/investisseurs/