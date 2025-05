Innelec : Chiffre d’affaires annuel 2024/25 : 119,4 M€

Innelec enregistre un chiffre d’affaires de 119,4 M€ sur l’exercice 2024-25 (avril 2024 à mars 2025), soit une baisse de 45,8% par rapport à l’exercice précédent, dont 23,0 M€ au titre du 4e trimestre,.



Cette décroissance du chiffre d’affaires s’explique par 3 facteurs clairement identifiés : la forte baisse du marché sur les ventes de consoles et de jeux, l’arrêt du client Casino et la fin des ventes de cartes prépayées Sony Playstation, activité faiblement contributive à la rentabilité.



A noter la bonne tenue des produits dérivés avec un chiffre d’affaires de 14 M€, stable par rapport à l’exercice précédent.



Face à cette baisse anticipée de l’activité, le groupe a rapidement engagé plusieurs mesures d’adaptation nécessaires afin d’aborder l’exercice 2025-26 dans des conditions plus favorables (baisse des coûts de fonctionnement et de la masse salariale, incluant 2 plans de réduction d’effectifs dont l’ensemble des coûts a été enregistré au titre de l’exercice 2024-25).